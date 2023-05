A autarquia conquistou mais uma premiação importante em um evento nacional. Na terça-feira (24), foi divulgado o resultado com os nomes dos RPPS que subirão no pódio do 56º Congresso Nacional da ABIPEM (Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais), no “Prêmio Destaque Brasil de Investimentos”, que será realizado no mês de junho em Foz do Iguaçu/PR.

O PreviSinop garantiu o 3° lugar na categoria médio porte. É válido ressaltar que o órgão também ficou em 5° lugar na categoria “Responsabilidade Previdenciária” neste mesmo evento, o que garante à instituição, reconhecimento por meio de certificação.

Para a superintendente executiva previdenciária Daniela Sevignani, a dedicação e entrosamento da equipe foram fundamentais nesta conquista. “É muito gratificante poder ver o nome do PreviSinop no ranking de premiação nacional, ainda mais da ABIPEN (Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais) que é consagrada pela seriedade e competência.

Nosso 3º lugar tem sabor de 1º, pois trabalhamos incansavelmente, estudamos, nos qualificamos, buscamos alternativas para poder estruturar de forma inteligente os nossos recursos e assim fazer render da melhor forma possível os nossos investimentos.

Quero agradecer o Prefeito Roberto Dorner que acredita no meu trabalho, que permite nossa capacitação contínua, que colabora cotidianamente para buscarmos sempre o equilíbrio financeiro e atuarial.

Quero agradecer ao Danilo Macri Mont que é o gestor de investimentos do PreviSinop e que com maestria conduziu todo o processo, e agradecer também aos Conselheiros e ao Comitê de Investimentos do Previ que se capacitaram e nos aconselharam para que pudéssemos realizar todas as ações necessárias. Estou realmente muito feliz e realizada, satisfeita com nossa conquista, mostra que estamos fazendo um trabalho sério e responsável, deixando um verdadeiro legado para garantir a aposentadoria dos nossos servidores municipais”, concluiu.