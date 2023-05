Prefeitura inova gestão com monitoramento e gerenciamento de frotas do sistema GTF

Para monitorar e gerenciar toda a frota da Prefeitura de Aripuanã, a Secretaria de Administração está inovando a gestão municipal com a implantação do sistema GTF - Gestão Total de Frotas. A medida possibilita que todos os veículos do município sejam monitorados em tempo real, com o controle de consumo de combustível de cada automóvel, monitoramento de velocidade e quilometragem, gerando mais economia e transparência dos gastos municipais.

O sistema todo está em fase de implantação na Prefeitura, inclusive, os responsáveis pelo gerenciamento passarão pelo treinamento GTF, para que cada um dos gestores possa usufruir da plataforma em sua totalidade, desde a cotação até as análises dos relatórios gerados.

De um a um, os veículos são inseridos nos bancos de dados do GTF, proporcionando a identificação de cada automóvel da frota para o monitoramento e controle de gastos.

Com o sistema apto para operação, toda a prestação de serviços, fornecimento de peças ou combustíveis relacionados a frota municipal só é autorizado pelos gestores às empresas que estiverem credenciadas na rede.

Por meio desse processo o GTF garante uma gestão mais eficiente de toda frota do município. Além do abastecimento e serviço de manutenção, a frota da Prefeitura de Aripuanã conta com a lavagem, fornecimento de peças e assistência mecânica, preventiva e corretiva.

Sistema GTF – Há mais de 20 anos levando praticidade aos gestores do setor público e privado com tecnologia de ponta e soluções em gestão por meio de um sistema integrado para gerenciamento de frotas e rede credenciada. O sistema GTF é pioneiro no mercado ao oferecer um sistema único que facilita a integração de informações para os clientes do setor público e privado.