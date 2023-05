Dez oportunidades de licitação estão disponíveis no site da Prefeitura de Lucas do Rio Verde. Conforme a Secretaria de Governo e Administração, para garantir a oportunidade de negócio, os interessados devem ficar atentos aos prazos estipulados no edital.

Os processos são nas modalidades pregão eletrônico, tomada de preços e chamamento público. Os editais podem ser conferidos no site da Prefeitura: https://www.lucasdorioverde.mt.gov.br/site/licitacoes.

Informações e dúvidas podem ser sanadas com o Departamento de Licitações da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, pelos telefones: (65) 3549-8327 / 3549-8326 / 3549-8325 ou pelo e-mail: [email protected].

Veja os editais publicados:

PREGÃO ELETRÔNICO

• 30/05/2023 – PE 052/2023 – Registro de Preço para aquisição de granilha - calcítica ou basalto, que será utilizada para atender as demandas das Secretarias.

• 31/05/2023 – PE 048/2023 – Registro de Preço para aquisição de CAP 30/45, CM 30, RR2C, RL-1C e RC-1CE, que será utilizado em manutenções e obras diversas de pavimentação. RETIFICADO.

• 01/06/2023 – PE 049/2023 – Registro de Preço para aquisição de material gráfico que será utilizado para atender as demandas das secretarias. RETIFICADO

• 05/06/2023 – PE 047/2023 – Registro de Preço para contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis planejados para atender as demandas das secretarias.

• 05/06/2023 – PE 053/2023 – Registro de Preço para aquisição de cimento Portland CP II E 32, CP II F 40, CP V ARI, cal para pintura Extrafino, cal virgem, cal hidratada CH-I e CH-III e fixador para cal que serão utilizados para atender as demandas das secretarias.

• 06/06/2023 – PE 054/2023 – Registro de Preço para contratação de empresa para o fornecimento de materiais médicos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

• 07/06/2023 – PE 055/2023 – Registro de Preço para contratação de empresa especializada para fornecimento de aparelho de ar-condicionado para atender os prédios da Administração Pública.

TOMADA DE PREÇOS

• 06/06/2023 – N° 011/2023 – Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia elétrica (fornecimento de mão de obra e materiais) para posto de transformação da Escola Menino Deus.

• 14/06/2023 – N° 010/2023 – Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia (fornecimento de mão de obra e materiais) para a construção da Unidade da Estação Elevatória de Esgoto Bruto CTG – EEEB – CTG.

CHAMAMENTO PÚBLICO

• 15/06/2023 – N° 011/2023 – Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar de Lucas do Rio Verde para posterior distribuição as pessoas em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar.