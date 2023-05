Na manhã de sexta-feira 26/05, o prefeito Edemilson Marino, auxiliado pelo TI Evandro Carlos, recebeu em seu gabinete, o 1º Tenente PM Thiago Souza Oliveira, Comandante do 3º Pelotão-PM/NMV, e o Escrivão de Polícia Judiciária Civil, Francisco Ferreira da Rosa, com os quais manteve reunião de trabalho abordando a segurança do município.

Na oportunidade o Chefe do Executivo Municipal, apresentou os equipamentos do Programa Vigia Mais MT, destinados pelo Governo do Estado, através do Termo de Cooperação nº 26485/2023, firmado com Secretaria de Estado Segurança Pública, cujo objetivo é fazer a implantação do programa em Nova Monte Verde.

“Com a instalação destes equipamentos, faremos parte deste grande programa de videomonitoramento, auxiliando o planejamento da ação policial, facilitando a análise e a tomada de decisões estratégicas e operacionais, ofertando a população maior sensação de segurança”, comentou o prefeito.

O prefeito explicou ainda que, já estão à disposição do município, câmeras, nobreak, armários outdoor e switch, que no máximo em sessenta dias, estarão devidamente instalados e funcionando em pontos estratégicos previamente definidos.