Reconhecimento leva em conta a Agenda 2030 e mostra que Município está no rumo certo quando o assunto é construir, no presente, um mundo melhor para as próximas gerações

Para o coordenador do Eco Sorriso, Diogo Martins, o reconhecimento mostra que o Município segue no caminho certo quando o assunto é sustentabilidade. “Só o fato de estarmos no grupo dos finalistas deste prêmio é muito gratificante, visto que o ‘Cidades Sustentáveis’ leva em consideração a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável”, comenta.

A Capital Nacional do Agronegócio é uma das finalistas no Eixo Econômico das Cidades Médias. Entre os fatores que credenciam Sorriso a figurar no topo deste ranking do Instituto Cidades Sustentáveis estão o conjunto de ações desenvolvidas pelo programa Eco Sorriso.

Depois de ser apontada, no fim do ano passado, pelo Instituto Lixo Zero como a “Cidade Destaque” pela série de ações que desenvolve, desde 2019, com foco na promoção de uma nova forma de gestão de resíduos, Sorriso é uma das cotadas a receber, nesta sexta-feira (16 de junho), o prêmio Cidade Sustentáveis.

Para o secretário de Agricultura, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Marcelo Lincoln, os avanços em sustentabilidade caminham lado a lado com os avanços no agronegócio. “Não há como se falar em desenvolvimento do agro sem falarmos em sustentabilidade, e aí, reforçamos que sustentabilidade vai além do olhar atento ao meio ambiente, visto que também engloba o desenvolvimento da economia e o cuidado com as pessoas”, destaca o secretário, listando, por exemplo, bons exemplos dos produtores sorrisenses, que desde o início dos anos 2000 já garantem a correta destinação das embalagens de agrotóxico. “O agro cresce e se firma onde há respeito ao meio ambiente” reitera Lincoln.

Sobre a premiação

A cerimônia de entrega do prêmio será realizada no âmbito da abertura da Virada ODS, na sexta-feira, às 18h, no auditório do Masp, em São Paulo. A cerimônia, é reservada para convidados, contará com a presença de diversas autoridades, líderes empresariais e da sociedade civil, e representantes do Sistema ONU Brasil.

As cidades classificadas em primeiro lugar terão a oportunidade de apresentarem a boa prática vencedora em uma mesa que será realizada na manhã de sábado (17 de junho), no Palácio das Artes, também em São Paulo.

Sobre o Eco Sorriso

O Eco Sorriso, que nasceu em 2019 e segue ampliando suas ações no Município, conta atualmente com coleta seletiva de resíduos recicláveis porta a porta em 42 bairros da cidade (cerca de 70% do Município); pontos de coleta de óleo de cozinha usado em todos os Cemeis e escolas da rede municipal de ensino; educação ambiental, além dos ecopontos para a entrega de recicláveis.

Unidades escolares contam com biodigestores, de modo que o resto das merendas vira biogás e biofertilizante. Com isso, a meta é ser a primeira rede pública do Brasil a ser “Escolas Lixo Zero”. O Paço Municipal também colocou em prática o “Gabinete Lixo Zero”, que, junto com a Estação da Sustentabilidade, estimula servidores e visitantes a fazer da reciclagem uma nova opção de vida.

Para sua viabilidade, o programa está integrado diretamente às secretarias de Agricultura, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia (Samatec), Obras e Serviços Públicos (Semosp), e também compõe as ações da Controladoria Geral do Município (CGM).