Um dos principais cartões postais de Sinop que marcou encontros e momentos de felicidade para inúmeras famílias do município, foi transformado e as obras de revitalização entregues, hoje [quinta-feira, 15], pelo prefeito Roberto Dorner. O Parque Natural Municipal Florestal de Sinop está, ainda, mais bonito, com uma estrutura diferente, oferecendo mais qualidade, opções de lazer, refúgio natural e conexão com a natureza. As visitas podem ser feitas de terça-feira a domingo, das 08 às 17 horas (as segundas-feiras, o local é fechado para manutenção).

A cerimônia de entrega reuniu a comunidade em geral, secretários municipais, vereadores, representantes de instituições e entidades, que puderam conhecer de perto os novos ambientes, a exemplo da sede administrativa, com auditório com capacidade para 100 pessoas. Este prédio, ainda, conta com um ambulatório para tratamento de animais, biblioteca, sala de pesquisas, sala para estagiários e, também, recepção.

“Hoje é um dia especial para nós, aqui, de Sinop. Quem vier ao Parque vai ver as coisas já revitalizadas, arrumadas, vai dar gosto aos pais andarem com os filhos, olhando os animais, fazendo um passeio. E, isso é muito bom! A cidade está crescendo e necessita de cada vez mais lugares para as pessoas visitarem”, disse o prefeito Roberto Dorner durante o passeio guiado que fez após a cerimônia.

Além disso, o Parque passa a contar com duas quadras de areia, banheiros, um barracão para guarda de maquinários e equipamentos, alambrado no campo de futebol e calçamento interno, inclusive no entorno do lago, fato que proporciona acessibilidade.

“O Parque Florestal é o nosso cartão-postal da cidade, onde recebemos as famílias. A comunidade estava aguardando e, para nós, é uma honra entregar! A Prefeitura, por meio do prefeito, acreditar no projeto e fazer essa entrega hoje é fundamental”, destacou a secretária municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ivete Mallmann.

O investimento foi de, aproximadamente, R$ 3,2 milhões, de compensação ambiental da Sinop Energia, que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente destinou para Sinop. “É uma grata felicidade para nós poder participar desse projeto, junto com a Prefeitura e, hoje, estarmos aqui para entregar esse patrimônio da cidade, que está identificado com tudo. Está ligado à educação ambiental, cultura, lazer e turismo. Tudo que esse Parque vai trazer para cidade é maravilhoso e estamos muito felizes”, ressaltou Vera Rett, diretora Administrativa Financeira e de Relações com Investidores da Usina.

Com uma área total de pouco mais de 103 hectares e com localização na área urbana da cidade, o Parque Florestal é a maior reserva natural aberta à visitação em Sinop. Em seu ambiente destinado à visitação, conta com inúmeros exemplares de macacos, araras e demais pássaros, tracajás, peixes, jacarés, tartarugas entre outros animais considerados silvestres.

Sendo uma área integrada pelas Reservas R-10, R-11 e R-12, em 2014 a unidade de conservação foi classificada, pela lei municipal 2.067, como Parque Natural Municipal. O objetivo foi preservar os ecossistemas naturais existentes nas reservas, tornando um campo vasto para pesquisas científicas e de desenvolvimento de atividades de educação ambiental, bem como de turismo ecológico.