Através da plataforma os cidadãos também vão poder acompanhar os passos de suas solicitações.

A Prefeitura de Colíder tem investido em uma gestão transparente e participativa, oferecendo aos cidadãos canais direto para denúncias, requerimentos de serviços e solicitações de informações. O novo canal ‘Colíder Online’, será responsável por mais essa comunicação direta com o cidadão, que poderá ser feito no conforto de sua casa, a proposta é que com o novo meio a entrega dos serviços aos munícipes seja mais fácil e ágil.

Através do canal disponibilizado no site oficial da Prefeitura de Colíder, os cidadãos têm a oportunidade de relatar questões relacionadas à coleta de lixo, terrenos sujos, troca de lâmpadas, tapa-buracos, limpeza na zona urbana e outras solicitações pertinentes ao município. Esse espaço de diálogo será mais um fortalecedor da parceria entre a administração municipal e a comunidade, permitindo que as demandas sejam atendidas de maneira mais rápida e eficiente.

O acesso facilitado ao ‘Colíder Online’ é uma das prioridades estabelecidas pelo Prefeito Hemerson Máximo (Maninho), que tem buscado constantemente melhorias nos processos relacionados aos serviços executados pela Prefeitura.

"Nosso objetivo é garantir que os cidadãos sejam ouvidos e que suas demandas sejam atendidas de forma satisfatória. Através desse novo canal ‘Colíder Online’, estamos proporcionando uma comunicação direta, possibilitando um diálogo mais próximo entre a administração e a comunidade", destacou o Prefeito Maninho.

Além disso, a Prefeitura de Colíder tem investido em tecnologia moderna para disponibilizar canais de comunicação atualizados, visando atender às necessidades e expectativas da população. Um exemplo disso é a Ouvidoria Municipal que está acessível 24 horas, proporcionando aos cidadãos a comodidade de registrar suas demandas a qualquer momento. Vale ressaltar que dentro do canal ‘Colíder Online’ uma aba dá acesso direto ao canal da ouvidoria.

Para acessar o Colíder Online, os cidadãos podem visitar o portal online oficial, que logo ao abrir o site vai encontrar o banner do canal, em seguida basta clicar no (Clique Aqui) e escolher pelo serviço desejado. Caso o serviço desejado não esteja disponível entre as abas, basta clicar em outras solicitações e preencher os campos obrigatórios.