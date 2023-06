Programa oferece 10 opções de parcelamento e abatimento de juros e multas

Do dia 8 de maio até agora, 1,6 mil acordos foram assinados por meio do Programa de Recuperação Fiscal, o Refis 2023. Ao todo, o valor total acordado supera a marca dos R$ 5,2 milhões, com o recebimento de R$ 1,2 milhões e o parcelamento de R$ 4 milhões.

Dados da Secretaria da Fazenda (Semfaz) apontam ainda que o valor global das dívidas já negociadas era de R$ 6,3 milhões, no entanto, com a aplicação dos descontos, no total de mais de R$ 1 milhão, o valor foi reduzido aos R$ 5,2 milhões. Com o Refis, há anistia de juros e multas.

Vale lembrar que o Refis é a oportunidade que o contribuinte tem para quitar dívidas relativas a tributos municipais vencidas até 31 de dezembro de 2022. Para facilitar a renegociação destas dívidas, o requerimento para adesão ao Refis pode ser feito pelo site da Prefeitura (site.sorriso.mt.gov.br). Aí, é só escolher a melhor forma de pagamento neste link https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/refis e só vir até o Departamento de Tributação para homologar o acordo.

O Refis foi instituído por meio doo decreto 877, de 4 de maio, e segue até o dia 4 de agosto. O secretário de Fazenda do Município, Sérgio Kocová, reforça que todo o processo pode ser feito pelo WhatsApp da Tributação, o 3545 4707. “Nossa intenção é desburocratizar ao máximo este processo, facilitando a negociação, e garantindo a oportunidade que cabe no bolso de cada contribuinte para que possa ficar em dia com os cofres municipais”, destaca.