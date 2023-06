A hanseníase é uma doença crônica, transmissível, que atinge pele e nervos, porém tem cura e o tratamento é gratuito pelo SUS. Sinop conta com o Centro de Referência em Combate à Hanseníase e Tuberculose, onde são realizados por mês uma média de 600 atendimentos, para pacientes de Sinop e da região Teles Pires.

De acordo com os dados do centro, atualmente são 425 pacientes do município em tratamento da doença. Casos esses, encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde, responsáveis pela triagem inicial. No ano passado foram registrados 243 novos casos, e este ano já somam 100. O diagnóstico e tratamento precoce da doença, que é considerada silenciosa, podem evitar sequelas.

O médico infectologista, Ricardo Franco, ressalta os sintomas da hanseníase. “É preciso ficar atento aos principais sintomas, como perda de força motora em um ou mais membros, dificuldade para pegar ou segurar objetos, manchas esbranquiçadas ou avermelhadas na pele, geralmente com alteração de sensibilidade, dor nos nervos, pode ter queda de pelos, dos cílios, sobrancelhas e nos locais das manchas” pontuou.

O tratamento medicamentoso é gratuito, e envolve a associação de três antimicrobianos: rifampicina, dapsona e clofazimina. Essa associação é chamada de Poliquimioterapia Única (PQT-U).