Estamos bem nos festejos juninos, não é mesmo? Pois é, mas a Prefeitura já está focada no presente de Natal para os sorrisenses. Por meio de equipes próprias, o Executivo Municipal segue transformando a paisagem da Zona Leste, para que as luzes do Natal deixem ainda mais bonita a área de lazer que está sendo construída aos fundos do bairro Vila Bela.

Sobre o lago

O grande destaque será o lago, com 1,6 hectares de lâmina d’água. Isso mesmo, 16 mil metros quadrados preenchidos com frescor e tranquilidade. O secretário de Obras e Serviços Públicos, Milton Geller, informa que o local terá todo o acesso pavimentado, iluminação de LED, estacionamento oblíquo, passarelas e paisagismo. Abastecido por dois poços artesianos, o lago terá água cristalina e será ‘no alto’, com três platibandas (degraus) de acesso.

Em uma segunda etapa, a ser entregue em 2024, o “point” receberá ainda outras estruturas, como banheiros, playground, academia ao ar livre e quadra esportiva, antecipa o vice-prefeito Gerson Bicego. Além de uma área de lazer, toda a região vem passando e ainda passará por mudanças significativas em sua infraestrutura.