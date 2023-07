Na manhã da última quarta-feira (05), Prefeito Osmar Moreira ao lado da Primeira Dama e Secretaria de Assistência Social Nair Valentim juntamente com os Vereadores paranaitenses e Secretários municipais, realizou o lançamento da obra de pavimentação asfáltica na Rua 608 no Bairro Setor da Piscina em Paranaíta. A importante via de acesso recebeu o pontapé inicial nesta obra que representa um avanço significativo para a infraestrutura do município, e que irá proporcionar melhorias na qualidade de vida dos moradores.

“Esta é uma emenda parlamentar do Deputado Estadual Dr. João de Matos, que buscamos ainda no ano de 2021, e o nosso Gestor Osmar Moreira prontamente já desenvolveu o projeto para esta rua que liga o Setor da Piscina até a via Maria Eliza Miyazima sentido Parque Municipal Mauro Zanette, ofertando melhor acesso aos moradores. E eu quero agradecer a parceria do Prefeito, pela vontade que tem tido em realizar grandes obras, isso é muito importante, parabenizar também o Governador Mauro Mendes, a população com certeza ficará muito feliz com esta interligação que tanto precisava em Paranaíta”. Disse o Vereador Naldo Silveira.

“Agradeço ao Vereador Naldo Silveira e ao Deputado Estadual Dr. João de Matos, que é um político de resultado, e não aquele deputado que vem somente captar votos em época de eleição. Dr. João está presente destinando essa emenda junto com nosso Governador Mauro Mendes para a rua 608, que será uma ligação também para a Escola JK onde temos cerca de 1000 alunos, e a população precisava deste acesso de qualidade. Então agradeço ao Vereador Naldo e demais Vereadores que também tem tido um ótimo empenho ao lado da Administração, buscando recursos parlamentares para o Município. Parabenizo a população por mais essa obra que vem gerar qualidade às suas vidas. Reforço ao Deputado Dr. João o meu muito obrigado pelo empenho junto com o Governador Mauro Mendes por tudo que ele tem feito por Paranaíta e Região”. Finalizou o Prefeito de Paranaíta Osmar Moreira.

Na ocasião estavam Presentes os Vereadores Presidente da Câmara Jalison Caio Cruz, Soninha Berlanda, Ismael Meireles, Adimilson Mota de Jesus, Jenildo Miguel, Carlos Scatola e os Secretários Marcos Franco (Obras), Porvifal Junior (Governo e Administração) Taloana Garcia (Agricultura), Ray Silva (Comunicação), Andreia Reis (Saúde), Angelo Diosnel Berlanda (Industria e Comercio), Manoel Netinho (Turismo), Fabiano Navarro (Planejamento), Assis Frizon (Ciências e Tecnologia), Joirço da Silva (Trânsito e Segurança Pública), Vanessa dos Santos (Meio Ambiente), Manoel de Freitas (Esporte).