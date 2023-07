O Prefeito Osmar Moreira, juntamente com os Vereadores Naldo Silveira, Carlos Scatola e Ismael Meireles, realizou uma visita a MT-206 que está sendo recapeamento e pontos em reconstrução da Via. Essa rodovia desempenha um papel importante tanto para o município de Paranaíta e outras cidades do Nortão, além de ser responsável por toda a logística produtiva. Trata-se de uma obra significativa realizada pelo Governo do Estado de Mato Grosso o Governador Mauro Mendes, que trará impactos positivos em diversos aspectos melhorando a infraestrutura viária e promovendo maior eficiência no transporte de mercadorias e bens, contribuindo assim para o crescimento econômico Regional.

“Estamos aqui com os vereadores de Paranaíta, para trazer nosso agradecimento ao Governador Mauro Mendes, nesta importante obra da MT-206 estrada de Alta Floresta a Paranaíta que liga outros Municípios. Uma obra de recapeamento de transformação desmanchando o asfalto velho que está com defeito fazendo um solo de cimento de qualidade e passando Concreto betuminoso usinado a quente para termos um asfalto de mais qualidade. Muito obrigado Governador por tudo que senhor tem feito por Paranaíta e pela Região”. Finalizou o Prefeito Osmar Moreira

Estavam presentes os Secretários Netinho Turismo e Ray Silva Comunicação.