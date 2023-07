Os usuários podem se adequar ao novos CEPs durante os próximos 60 dias

A cidade de Lucas do Rio Verde terá a faixa de Código de Endereçamento Postal (CEP) alterada a partir da próxima semana. Os novos códigos postais variam entre 78460-001 e 78467-899. A mudança segue as regulamentações da Lei Federal n° 6.538, de 22 de junho de 1978.

Com a alteração, o código postal único para todo o município (78455-000) deixa de existir. A medida vale para todo tipo de logradouro (ruas, avenidas, alamedas...) da área urbana ou rural.

Vias que cruzam as avenidas principais como, por exemplo, Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins, Brasil, América do Sul, Amazonas, entre outras, passará a ter mais de um CEP. Os Correios disponibilizarão os novos códigos a partir do dia 17 de julho.

Clique aqui para consultar a nova faixa de CEP em sua localização.

Essa medida foi necessária devido ao crescimento e desenvolvimento de Lucas do Rio Verde. O serviço postal se tornou mais complexo, exigindo que os Correios identificassem cada logradouro da cidade com um CEP específico, pois isso favorece a utilização de máquinas e equipamentos que possibilitam a redução do tempo de entrega dos objetos postais.

Segundo os Correios, os usuários podem se adequar ao novo CEP durante os próximos 60 dias. Não haverá problemas em receber correspondências pelo CEP antigo até que haja essa adaptação.

Dúvidas recorrentes

O que fazer se o meu endereço não tiver um CEP ou se estiver cadastrado errado no portal Correios?

Nesses casos, o cidadão deverá procurar inicialmente o órgão municipal (Prefeitura), para confirmar qual a informação de endereço é a correta. Em seguida, deverá contatar os Correios com os documentos que apresentam os dados oficiais necessários para a realização dos ajustes. Também poderá registrar sua manifestação diretamente no “Fale Conosco” no Portal Correios” ou pelo telefone 0800 725 0100.

Não consigo fazer compras na internet. Por que as lojas virtuais não aceitam o novo CEP?

Visto que cada loja on-line possui o seu próprio banco de dados de endereços, e esses arquivos são independentes da base de dados de CEP dos Correios, o cidadão precisará registrar reclamação no SAC/Fale Conosco desses sites, informando seu novo CEP. Dessa forma a loja poderá corrigir o próprio banco de dados.

Qual as consequências de se prolongar o uso do CEP anterior?

Apesar de os Correios estarem estruturados para manter a prestação dos serviços postais, a utilização do CEP antigo irá provocar atraso na entrega dos objetos postais. Vale dizer que os prazos de entrega ofertados pela empresa somente são garantidos se os dados de endereçamento, incluindo o CEP, estiverem corretos.