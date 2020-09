Cidade 11/09/2020 05:55 Samira Avelar - climaaovivo Aviso: MT, GO, TO e RO em alerta laranja para baixa umidade do ar O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou vários alertas de baixa umidade na área demarcada de amarelo e laranja no mapa acima: Mato Grosso, Goiás, Tocantins e grande parte de Rondônia. A cor laranja do alerta também indica perigo. Esse tipo de alerta é categorizado pelo INMET como uma situação meteorológicade perigosa. Alerta Laranja - Perigo Riscos potenciais: "Umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%. Risco de incêndios florestais e à saúde. Ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz." Alerta Amarelo - Perigo Potencial Riscos potenciais: "Umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. Baixo risco de incêndios florestais e à saúde." VEJA DIVERSAS CÂMERAS AO VIVO NO MATO GROSSO Mato Grosso Todas as cidades do Mato Grosso onde o Clima Ao Vivo possui câmeras estão dentro do alerta laranja: Alta Floresta, Cáceres, Carlinda, Cuiabá, Nova Bandeirantes e Paranaíta. Área afetada Alerta Laranja - Aviso para as áreas: Distrito Federal, Centrossul Mato-Grossense, Nordeste Mato-Grossense, Norte Mato-Grossense, Sudeste Mato-Grossense, Sudoeste Mato-Grossense, Centro Goiano, Leste Goiano, Sul Goiano, Norte Goiano, Noroeste Goiano, Jalapão, Norte Tocantinense, Sudeste Tocantinense, Sul Tocantinense, Oeste Tocantinense, Centro Tocantinense, Sudeste Rondonense, Sudoeste Rondonense, Alto Madeira. Alerta Amarelo - Aviso para as áreas: Norte Mato-Grossense, Sudoeste Rondonense, Alto Madeira, Norte Tocantinense, Distrito Federal, Leste Goiano. VEJA MAIS DE 160 CÂMERAS AO VIVO EM TODO O BRASIL Índice de umidade ideal Lembrando que a Organização Mundial de Saúde (OMS) alerta que o índice de umidade ideal, que não causa danos ao ser humano, deve variar entre 50% e 80%. É por isso que, quando os níveis estão entre 20% e 30%, as regiões entram em estado de atenção. Recomendações - Pratique atividades físicas antes das 10:00h e após às 17:00h;

- Use roupas leves;

- Prefira refeições leves, adicionando ao cardápio frutas e verduras;

- Quando houver sol, utilize guarda-chuva ou sombrinha para se proteger dos raios solares;

- Mantenha-se hidratado, principalmente crianças e idosos;

- Hidrate a pele;

- Se necessário lave, o nariz com soro fisiológico.

