Cidade 13/09/2020 07:55 Em 24h, Estado tem 18 mortes e 637 casos se coronavírus Nas últimas 24 horas, Mato Grosso registrou 18 mortes causadas pelo coronavírus.Foram notificadas 673 novas confirmações de casos da doença no Estado A Secretaria de Estado de Saúde notificou, até a tarde deste sábado (12), 105.202 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso. Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19, estão: Cuiabá (20.956), Várzea Grande (7.850), Rondonópolis (7.401), Lucas do Rio Verde (5.026), Sorriso (4.731), Tangará da Serra (4.361), Sinop (4.311), Primavera do Leste (3.335), Campo Novo do Parecis (2.374) e Nova Mutum (2.103). No total, são 3.111 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado. .Dos 105.202 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 15.304 estão em isolamento domiciliar e 85.936 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 268 internações em UTIs públicas e 288 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 64% para UTIs adulto e em 32% para enfermarias adulto. Um total de 84.119 amostras já foram avaliadas pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-MT). Atualmente, restam 570 amostras em análise laboratorial.

Voltar + Cidade