Cidade 25/09/2020 08:13 Alta Floresta pode ser sede única da Copa Centro América de futsal 2020 Foto: MT Esporte A principal competição de futsal em Mato Grosso ainda não tem data definida para ser realizada. A Copa Centro América de futsal 2020 está suspensa temporariamente devido a pandemia do novo coronavírus, desde o início do primeiro semestre como estava previsto, mas deve acontecer ainda em 2020.

A Federação Mato-grossense de Futsal (FMFS) segue tratando com o Governo do Mato Grosso e algumas prefeituras para que os jogos sejam realizados dentro dos protocolos de saúde que pede a Organização Mundial da Saúde (OMS), e de acordo com os decretos municipal e estadual.

“A nossa intenção é que a Copa Centro América seja realizada ainda esse ano. Estamos em conversa com o secretário Alberto Machado (Secel), algumas prefeituras como de Alta Floresta já sinalizaram a intenção de receber essa competição com toda segurança e saúde de todos. O objetivo é que façamos em sede única, dentro de um mês e meio e até com uma quantidade reduzida de equipes, se for preciso”, disse Pedro Verão, presidente da FMFS.

O presidente e atleta do PFOS/Alta Floresta Plínio mandou um vídeo para a Federação em que aparece junto ao secretário de esportes da cidade para mostrar que toda estrutura que acomode atletas, comissão técnica e até mesmo torcedores, dentro do limite estabelecido pelos decretos municipal e estadual. A estrutura teria além do ginásio, recém reformado, alojamento e espaço para treinos dos atletas. A cidade já irá receber a partida de ida entre PFOS/Alta Floresta e Sorriso Futsal pela Copa do Brasil de Futsal no mês de outubro. Presidente da FMFS Pedro verão sinaliza positivamente para realização da competição em Alta Floresta Para Cícero Mariano, gerente de marketing da Rede Mato-grossense de Televisão, se todos os protocolos forem seguidos, e a saúde de todos os envolvidos estiver garantida, não há porque não realizar a competição ainda em 2020.

“A TV Centro América irá se reunir com a FMFS, e se identificarmos que há uma possibilidade de termos uma estrutura segura, e que não coloque em risco a vida de ninguém. Sendo assim, não vejamos empecilho, e sim devemos realizar a Copa Centro América de Futsal”, concluiu.

