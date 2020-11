Cidade 20/11/2020 05:11 diariodecuiaba.com.br Educação: foco é a recuperação da aprendizagem em 2021 Com as aulas presenciais suspensas desde março passado, as 759 escolas da rede estadual de ensino precisaram reorganizar o calendário escolar de 2020. Essa reestruturação prevê que o quarto bimestre deste ano será concluído somente em 2021. Assim, haverá um biênio com um ano contínuo. E, a garantia das autoridades públicas ligada a área da educação estadual é do emprego de recursos pedagógicos e estratégias para assegurar a aprendizagem dos estudantes. Nos dois anos, serão oito bimestres. As normas foram publicadas no último dia 10, no Diário Oficial do Estado (DOE). A portaria 603/2020 prevê o encerramento das atividades educacionais de 2020 em 18 de dezembro e continuidade do ano letivo de 2020/2021 no dia 1º de fevereiro de 2021, já com as aulas presenciais, com revezamento. De acordo com a secretária adjunta de Gestão Educacional, Irene de Souza Costa, um dos pontos para os dois anos contínuos será trabalhar a recuperação da aprendizagem. “Vamos trabalhar de forma que as dificuldades diagnosticadas em 2020, serão o foco para a recuperação do aprendizado”, informou. As aulas serão de segunda a sexta-feira. Haverá uma carga horária maior com atividades orientadas. Em casa, os alunos terão tarefas para o aprofundamento da aprendizagem. “Estamos trabalhando com a nossa rede para que tenhamos todos os protocolos de biossegurança dentro das escolas. O planejamento prevê medidas para voltarmos com às aulas com segurança e se, em um segundo momento, o quadro da pandemia se alterar, vamos sempre reavaliar para manter a segurança dos nossos alunos, professores e toda a comunidade escolar”, disse recentemente o secretário de Estado de Educação, Alan Porto. Neste sentido, a promessa é de que haverá um termômetro para aferir a temperatura de todos, se o estudante aparecer sem máscara, ele receberá uma da equipe da escola, além da disponibilização de álcool em gel e reforço na higienização das salas de aula. Outro ponto importante é a previsão do revezamento para diminuir pela metade a lotação das salas de aula. O retorno das atividades presenciais foi votado no Conselho Estadual de Educação (CEE-MT) e homologado pelo Ministério da Educação (Mec), que reiterou que o Estado possui esta prerrogativa de implantar o ano contínuo em situações excepcionais como esta. A expectativa é de que seja realizada uma grande campanha educativa para estimular uma acolhida aos estudantes e fortalecer os protocolos de distanciamento. A Seduc anuncia ainda a aquisição de novos materiais didáticos para fortalecer e elevar o nível de aprendizagem dos jovens. Além do material didático de ponta, os alunos deverão contar como os “chromebooks”, computador portátil específico para a educação, e os professores deverão ter notebooks à disposição. O processo licitatório para a aquisição das ferramentas tecnológicas já está em andamento. Outro investimento é a formação continuada dos professores.

