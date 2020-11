Cidade 28/11/2020 08:16 Thalyta Amaral/Gazeta Digital Pesquisa mostra que fumantes são 13% dos adultos em MT A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo IBGE, mostrou que 13% da população maior de 18 anos em Mato Grosso é fumante, o que corresponde a 327 mil pessoas. A pesquisa traz dados de 2019, mas só foi divulgada em novembro de 2020. Dos 327 mil fumantes, 49 mil estão em Cuiabá. Segundo a pesquisa, no estado, a maior parte dos fumantes tem entre 40 e 59 anos - 132 mil pessoas. Já na Capital, a maior parte dos usuários de nicotina tem de 25 a 29 anos (19 mil pessoas). Apesar do alto número de fumantes, nem todos costumam fumar todos os dias. Em Mato Grosso, dos 327 mil fumantes, somente 286 mil usam diariamente o produto e em Cuiabá o cigarro é consumido todos os dias por 36 mil pessoas. A média de cigarros consumidos por dia em Mato Grosso é de 11,6 cigarros em Mato Grosso e 11 cigarros em Cuiabá. Mas mesmo entre os usuários de nicotina, 52,5% já pensaram em parar com o vício em Mato Grosso por causa das propagandas nas caixas de cigarro. Se de um lado da balança temos muitos fumantes, do outro lado 517 mil pessoas já pararam de fumar em Mato Grosso, sendo 106 mil apenas em Cuiabá. Entre os que abandonaram o cigarro no estado, 45,2% concretizaram a decisão no último ano.

