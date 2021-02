Cidade 14/02/2021 18:41 Maricelle Lima Vieira | PMMT Casal membro de organização criminosa é pego com 12 tabletes de maconha em Sinop Além da droga, foram apreendidos R$ 5 mil em dinheiro, rolos de plástico filme, uma balança, um revólver calibre 22, 83 munições intactas e quatro deflagradas e um caderno com anotações das vendas da droga. Policiais do 11º BPM de Sinop (a 500 km de Cuiabá) prenderam neste sábado (13.02), um homem e uma mulher por tráfico de droga. A equipe do Grupo de Apoio (GAp) foi informada que o casal realizava delivery de entorpecente e estariam em um veículo VW Gol branco, e circulando pelo bairro Jardim dos Tarumãs. Em ronda, os policiais identificaram os denunciados circulando pela Avenida André Maggi e solicitado ordem de parada. Na vistoria, foi encontrado uma sacola com porções de maconha. Questionados, disseram fazerem parte de organização criminosa e teriam pegado a droga com um membro. Mais entorpecente estaria em casa. No imóvel, os militares encontraram 12 tabletes de maconha, porções de cocaína, R$ 5 mil em dinheiro, rolos de plástico filme, uma balança, um revólver calibre 22, 83 munições intactas e quatro deflagradas, além de um caderno com anotações das vendas da droga.

