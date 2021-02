Cidade 15/02/2021 12:03 MT Prev disponibiliza vídeos orientativos sobre o Censo Previdenciário Com o objetivo de sanar as principais dúvidas dos aposentados e pensionistas sobre o Censo Previdenciário, o Mato Grosso Previdência (MT Prev) disponibilizou uma série de vídeos sobre o tema em seu novo canal no Youtube. Para acessar basta clicar aqui ou procurar por “Censo MT Prev” na plataforma de compartilhamento de vídeos. A sequência explica o que é o censo previdenciário, a diferença entre censo, recadastramento e prova de vida, quais os documentos necessários, como retirar a certidão de nascimento ou casamento pela internet, como realizar o agendamento, entre outros assuntos. No canal do Youtube do MT Prev também já é possível encontrar tutoriais com o passo a passo sobre serviços digitais da autarquia, como o agendamento de aposentadoria e a solicitação de averbação digital, ambos disponíveis para os servidores ativos de forma online pelo Portal do Servidor. Censo Previdenciário O Censo Previdenciário para aposentados e pensionistas do Governo do Estado começou em dezembro de 2020 e segue até 11 de junho de 2021, de acordo com o cronograma de atendimento de cada cidade polo.

Opcionalmente, o censo poderá ser realizado na modalidade digital pelo site do MT Prev caso haja impossibilidade de locomoção, ou restrição de saúde, e ainda em caso de residência fora dos locais onde há atendimento presencial, devidamente comprovados. Cáceres, Rondonópolis e Tangará da Serra já tiveram o seu período de atendimento presencial encerrado. As próximas cidades a receberem a equipe do censo são Sinop, Barra do Garças, Alta Floresta e Vila Rica. No polo de Cuiabá, que atende também os aposentados e pensionistas que residem em Várzea Grande, o atendimento presencial vai até o dia 11 de junho, na sede da Controladoria Geral do Estado (CGE), localizada no Centro Político Administrativo (CPA). Os beneficiários das cidades polos que perderam o prazo da sua região deverão comparecer no polo da capital até 11 de junho para regularizar a situação. O agendamento é feito pelo site do MT Prev (www.mtprev.mt.gov.br) ou pelo telefone 0800.647.3633. É importante que o beneficiário providencie os documentos solicitados, devidamente atualizados, antes de comparecer para o procedimento presencial. Fazem parte desta edição do censo os inativos e pensionistas que tenham tido o benefício concedido até 30 de junho de 2020, incluindo os abrangidos pelo Convênio CV0032006/MT-MS.

