Cidade 02/03/2021 05:24 Carlos Alberto de Lima Lima I Assessoria Asfalto do Boa Esperança é concluído e entregue à população Na última sexta-feira, 26, logo após a entrega à comunidade da Escola Municipal Jardim das Flores, localizada no grande Cidade Alta, o prefeito Chico Gamba também entregou a pavimentação, finalizada, aos moradores do Bairro Boa Esperança. A solenidade aconteceu sobre o asfalto da rua Maria Madalena e Silva (falecida Dona Mariazinha). Acompanhado da vereadora representante do bairro Leonice Klaus e do presidente da Camara vereador Oslen Dias (Tuti), o prefeito Chico Gamba novamente fez questão de pontuar que aquele asfalto foi iniciado na administração anterior (de Asiel Bezerra), ligando os bairros Jardim Guaraná e Vila Nova, uma obra de aproximados 2.500 metros. “Graças a Deus agora temos asfalto”, comemorou a vereadora e moradora do bairro Leonice Klaus.

