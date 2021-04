A prova do Processo Seletivo para credenciamento de conciliadores da Comarca de Nova Monte Verde (a 968 km ao norte de Cuiabá) foi prorrogada para a data provável do dia 30 de maio de 2021. A determinação é do juiz Dante Rodrigo Aranha da Silva, diretor do Foro, conforme consta no Edital N. 05/2021/DF/NMV.

A aplicação da prova objetiva ocorrerá das 8h às 12h (horário de Mato Grosso) na Escola Municipal Roberto José Ferreira, localizada na Avenida Manoel Rodrigues de Souza, Centro, Nova Monte Verde.

A medida atende os normativos da Justiça estadual que prorrogam o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial em decorrência das medidas temporárias de prevenção do contágio pelo Covid-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

A prova seria realizada neste domingo (25/4).

Confira AQUI o edital.