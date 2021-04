Cidade 22/04/2021 05:37 Assessoria de Imprensa NOVA MONTE VERDE: Estado habilita 8 leitos para atendimento exclusivo a pacientes com covid-19 Foto: Divulgação O Município por meio da secretaria de saúde, havia feito através de ofício uma solicitação temporária para habilitação de leitos para atendimentos exclusivos aos pacientes em Tratamento de Infecção do coronavírus (Covid-19). Foi elaborado um relatório técnico em 29 de março de 2021, atestando que os leitos preparados atendiam os pré-requisitos para a habilitação. Uma equipe técnica esteve in loco para atestar a veracidade das informações. Após a vistoria, o município recebeu uma resposta ao ofício com posicionamento favorável validando tecnicamento o pleito do município de Nova Monte Verde ao cofinanciamento estadual de custeio mensal, conforme Portaria Nº 138/2021/GBSES. Desta forma, a Secretaria Adjunta Executiva de Saúde (SES/MT) validou 08 (oito) Leitos da Unidade Mista de Saúde para o atendimento exclusivo de pessoas com coronavírus (Covid-19). Estes leitos já estavam sendo utilizado para a internação de pessoas com Covid-19 na Unidade Básica de Saúde, porém era mantindo inteiramente com recursos próprios do município. Com a habilitação, através da Secretaria Adjunta Executiva de Saúde, Nova Monte Verde receberá um custeio de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por diária em cada leito, cerca de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais por mês).

