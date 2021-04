Cidade 23/04/2021 18:46 Só Notícias IFMT abre seletivo com vagas para professores em Alta Floresta, Cuiabá e mais 5 O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso publicou o edital do processo seletivo simplificado para provimento temporário de 12 vagas de professor substituto em Alta Floresta, Cáceres, Cuiabá, Juína, Campo Novo do Parecis, Rondonópolis e São Vicente. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 29, exclusivamente pelo portal do IFMT. O regime de trabalho pode ser de 20 ou 40 horas semanais, dependendo das especificações do cargo. Os salários variam de R$ 2,2 mil a R$ 3,1 mil com auxílio-alimentação e auxílio-transporte. Para o campus São Vicente estão sendo ofertadas três vagas para as áreas de Agronomia, Física e Sociologia. O período total do contrato será de no máximo dois anos. Devido à situação da pandemia da Covid, do isolamento social e da suspensão das atividades presenciais, todas as fases deste certame ocorrerão exclusivamente de forma remota. A avaliação será constituída por prova de exame de desempenho didático (de caráter eliminatório e classificatório), avaliação de títulos acadêmicos (de caráter unicamente classificatório) e experiência docente (de caráter unicamente classificatório). O sorteio do tema ocorrerá ao vivo em link que serão disponibilizados no site de cada campus, no dia 4 do próximo mês. A prova de desempenho didático será realizada entre os dias 10 e 14 de maio.

Voltar + Cidade