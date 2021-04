Criada para levar alimentos saudáveis e de qualidade para as pessoas em situação de insegurança alimentar, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), também contribuiu para o desenvolvimento e geração de renda de muitos produtores rurais. A Secretaria de Agricultura em quase dois meses de programa já conseguiu adquiri cerca de 205 cestas verdes que já foram distribuídas a várias famílias que são atendidas pela Secretaria de Assistência Social.

De acordo com o prefeito, Júlio César o programa chegou no momento certo. “Estamos completando agora no dia 28 de abril dois meses da Cesta Verde, hoje em conversa com a secretária de agricultura, ela me disse que até o momento já foram entregues 205 cestas contendo verduras, legumes, frutas e ovos. Para nós é motivo de alegria, pois no cenário em que estamos vivendo em meio a essa pandemia, poder ofertar alimentos de qualidade para as famílias que mais precisam é uma satisfação, além de gerarmos renda para os produtores da agricultura familiar. Quero aqui agradecer o Secretário de Estado de Agricultura Silvano Amaral pela parceria com o município de Apiacás junto com o seu assessor o Silvio, agradecer a equipe da Secretaria Municipal de Agricultura, a equipe da Secretaria de Assistência Social e aos produtores rurais que aderiram a esse programa”. Diz o prefeito.

Já a secretária de agricultura, Patrícia Sian, diz que esse programa garante dois ganhos, primeiro aos agricultores familiares que podem escoar suas produções ter retorno financeiro garantido e as famílias que mais precisam e recebem os alimentos. “Hoje estamos trazendo renda ao produtor rural incentivando ele a produzir, pois tem a quem vender e ao mesmo tempo estamos através da assistência social ajudando as famílias carentes que necessitam de uma alimentação de qualidade. Quero agradecer a todos os envolvidos com certeza a união faz a força”. Destaca a secretária.