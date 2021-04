Cidade 27/04/2021 10:30 Comarca de Itaúba abre inscrições para credenciamento de fisioterapeutas A Comarca de Itaúba (a 600 km de Cuiabá), por meio do Edital n. 02/2021-DF, comunicou a reabertura das inscrições para o processo seletivo de credenciamento de profissionais na área de Fisioterapia. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas entre os dias 26 de abril e 14 de maio de 2021, exclusivamente, por meio do Protocolo Administrativo Virtual (PAV). Para realizar a inscrição, clique aqui. De acordo com a juíza e diretora do Foro, Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, o processo seletivo será´ composto por três fases: a divulgação do edital, a inscrição dos interessados, a análise da documentação e do currículo e a divulgação dos interessados habilitados. São requisitos para o credenciamento de profissionais nas áreas de Fisioterapia: I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo; II. Ser maior de vinte e um (21) anos; III. Não possuir antecedentes criminais; IV. Não exercer cargo público inacumulável; V. Não ter credenciamento anterior com o Poder Judiciário Estadual, ou estar descredenciado ha´, no mínimo, 01 (um) ano. Os candidatos deverão anexar o currículo e a documentação relacionada no edital, em formato PDF, em alta resolução e em versão colorida, juntamente com o requerimento de inscrição. Além disso, os profissionais que se inscreverem para as vagas de Pilatos Studio, RPG, Shiatsu ou reflexologia deverão apresentar certificado do curso específico/formação com carga horária mínima exigida no edital. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do Provimento 08/2020/CM, alterado, em parte, pelo provimento n. 03/2021/CM. O prazo de validade do processo seletivo de que trata este edital será´ de 2 anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, que se dará´ automaticamente, contado o prazo da data da publicação da decisão de sua homologação. Para ver o edital completo, clique aqui.

Voltar + Cidade