Cidade 29/04/2021 07:01 Assessoria de Imprensa Assistência Social de Apiacás recebe kits de Alimentação e limpeza do Governo do Estado Foto: Divulgação A Prefeitura Municipal de Apiacás por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social recebeu 400 cestas básicas e produtos de higiene e limpeza da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania. Essa ação faz parte do Programa Vem Ser Mais Solidário, programa esse coordenado pela primeira-dama do Estado de Mato Grosso Virginia Mendes. De acordo com a secretária de assistência social, Karyne Scorsatto Hory, essas 400 cestas básicas irão beneficiar muitas famílias que são atendidas por nós na Secretaria. “É com alegria que recebemos 400 cestas básicas e produtos de higiene e limpeza da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania. Essas cestas chegaram em boa hora e vão atender várias famílias que foram afetadas com a pandemia. Quero deixar aqui meus agradecimentos a primeira-dama do Estado Virginia Mendes, por estar enviando as cestas básicas com os kits de higiene para nós, tenho certeza que as famílias que serão beneficiadas agradecem”. Diz a secretária.

