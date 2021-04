Cidade 30/04/2021 06:21 Só Notícias Alta Floresta: Criança de 7 anos fica ferida ao cair do telhado em residência O menino, 7 anos, caiu do telhado de uma residência, na rua Itapura, no bairro Vila Nova, em Alta Floresta. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, com uma contusão no punho direito, e encaminhado ao Hospital Regional. De acordo com o registro da ocorrência, a residência era da tia da criança. Quando os militares chegaram, ela não estava no local. Ainda consta que precisou ser chamada, já que havia cachorros no quintal, o que dificultava o acesso dos bombeiros ao interior do imóvel. Os militares utilizaram uma cadeira para afastar os cachorros e conseguiram ter acesso ao local. Não há detalhes de como ocorreu a queda.

Voltar + Cidade