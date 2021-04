Cidade 30/04/2021 09:54 Nativa News com Assessoria de Comunicação Prefeito de Nova Monte Verde recebe indicação sobre correção de identificação de ruas e avenidas do município Foto: Divulgação O Prefeito Edemilson marino recebeu em seu gabinete, Ademir José de Oliveira, mais conhecido como Didi da Rádio, que apresentou uma demanda importante para o município. No oficio apresentado há uma solicitação sobre regularização das placas de identificação de ruas e avenidas do município, visto que as atuais estão em desacordo com a Lei Municipal 527/2011. A iniciativa tem como justificativa sanar irregularidades, transtornos e acidentes, já que as vias devidamente identificadas passam a ter a preferência de trânsito adequada, além de que as identificações irregulares confundem visitantes, prestadores de serviços de transportes e entregas de encomenda. O Prefeito Marino agradeceu prontamente a indicação do Sr. Ademir e ressalta a importância da participação da população em resolução de demandas no município.

