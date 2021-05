Cidade 05/05/2021 09:36 Metamat inaugura escritório regional em Nova Bandeirantes Empresa estadual também renovou termo de cooperação com escritório de Alta Floresta e entregou laudo de aterro sanitário ao município Inauguração do escritório regional da Metamat no município de Nova Bandeirantes - Foto por: Metamat A Companhia Mato-grossense de Mineração (Metamat) inaugurou nesta terça-feira (04.05) o terceiro escritório regional no município de Nova Bandeirantes. Os escritórios regionais servem de ponto de apoio para os serviços da Metamat. “É importante estarmos presentes nos municípios de atividade garimpeira, pois podemos apoiar e promover a regularização das atividades, trabalhar em pesquisa e mapeamento geológico e ainda dar orientações aos empresários locais”, explica Juliano Jorge Boraczynski, presidente da Metamat. Em Alta Floresta, a empresa também assinou a renovação do termo de cooperação com a prefeitura municipal para a manutenção do escritório regional e entregou o laudo sobre o aterro sanitário local. O prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba, reforça a importância da empresa estadual no município. “Tem muitos serviços que estamos fazendo em parceria com a Metamat, aqui é uma região que tem muito minério, também precisamos de poços semi-artesianos e ainda solicitamos este estudo do aterro sanitário. É muito relevante o trabalho realizado aqui”, afirma. “Além de fortalecer o trabalho das cooperativas, também damos este tipo de suporte para os municípios que necessitam de informações e conhecimento de geociências”, informa Antônio João Paes de Barros, geólogo da Metamat. A Metamat tem escritórios regionais em Peixoto de Azevedo e Alta Floresta, e prevê outros dois: em Aripuanã e em Apiacás.

