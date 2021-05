Cidade 06/05/2021 06:38 Prefeitura de Apiacás deu inicio ao serviço de rebaixamento de serra na Estrada da Vila Mutum Foto: Divulgação A Prefeitura de Apiacás, por meio da Secretaria Municipal de Obras, concentrou parte de sua equipe na estrada que da acesso a Vila Mutum nos últimos dias, para realizar um grande serviço de rebaixamento da serra que irá facilitar a trafegabilidade. O prefeito Júlio César esteve junto com o secretário de obras o Filho acompanhando o serviço, e explicou que esse trabalho que vem sendo realizado é para atender a demanda dos moradores da Vila Mutum e de todos os sitiantes. “O principal objetivo nosso é trazer mais segurança para quem trafega pela localidade e assim evitar atoleiros durante o período de chuva intensa, pois estamos comprometidos em atender as necessidades da nossa população seja ela urbana ou rural. Nossa equipe da obras vem trabalhando incansavelmente para possibilitar que as estradas estejam nas melhores condições possíveis, seja para que o agricultor possa escoar seu produto ou para que o morador tenha o direito de ir e vir”. Diz o prefeito.

