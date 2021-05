O Estado de Mato Grosso vem empreendendo esforços desde 2019 no sentido de regularizar Projeto de Assentamento Ana Paula, na Gleba Ana Paula com área de 25.851.

O presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat), Francisco Serafim de Barros, recebeu na manhã desta quarta-feira (05.05), do prefeito de Nova Canaã do Norte (680 km de Cuiabá ), Rubens Roberto Rosa, as peças técnicas do georreferencimanto dos 8.217 hectares do Projeto de Assentamento Ana Paula, na Gleba Ana Paula, localizada no município.

Após a entrega dos documentos, o Instituto deve providenciar o registro da área no Cartório de Registro de imóveis de Nova Canaã do Norte, para permissão da titularização de mais de 130 famílias.

O Intermat e a Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte assinaram um Termo de Cooperação em 2019, a fim de ampliar a capacidade técnica e operacional para executar as ações de regularização fundiária visando à titulação de 248 famílias. Desde então, o Estado de Mato Grosso através de seu Instituto de Terras vem empreendendo esforços no sentido de regularizar Projeto de Assentamento Ana Paula, na Gleba Ana Paula com área de 25.851.

A Gleba fora incorporada ao patrimônio do estado no ano de 1985, a área foi matriculada no Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino e atualmente está registrada a no Cartório de Registro de Imóveis de Nova Canaã do Norte.

No referido Projeto ao longo dos anos foram realizadas várias ações do poder público como, por exemplo, estradas, liberação de créditos para construção de moradias, cadastramento das famílias, etc.

O diagnóstico fundiário dos estudos técnicos em 2019 verificou-se a necessidade de realizar a retificação dos limites da Gleba Ana Paula através do georreferenciamento no cartório de registro de imóveis de Nova Canaã do Norte. Com isso, foi constatado no entorno da Gleba Ana Paula uma área de 8.217 hectares a ser regularizada pelo Estado.