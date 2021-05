Cidade 13/05/2021 05:41 Arão Leite/J. Cidade Filha chora e faz apelo para encontrar pai desaparecido em Alta Floresta Uma família desde terça-feira está buscando apoio da população para encontrar um homem desaparecido. João Ribeiro da Costa é morador do bairro Vila Nova, em Alta Floresta, mas teria saído de casa apenas coma roupa do corpo e mais uma mochila, após desentendimento com a atual esposa.

Quem contou a informação foi uma filha. Graciele Silva, de 30 anos, diz que João, apelidado de Dão, não mora mais com sua mãe há aproximadamente 19 anos. Mas há cerca de dois anos arrumou uma outra mulher. De lá para cá o contato coma família da primeira esposa com quem teve três filhos teria sido pouco. Contudo, sempre souberam como estava. “Mas de ontem para cá estamos muito preocupados. A mulher dele ligou para minha tia dizendo que ele após essa birga só saiu de casa e não deu mais notícias”, conta a filha, sem conseguir conter as lágrimas.

O número 66 98422 7943 é passado pela filha na intenção de receber em Alta Floresta ou qualquer da região, qualquer informação. “A gente quer saber para onde ele foi e como ele está. Embora não tivéssemos tão próximos, todos nós nos preocupamos com ele e queremos saber onde ele está”, desabafou Graciele ao salientar que iria procurar a Polícia se não conseguisse notícia do pai.

