Cidade 13/05/2021 07:42 Assessoria de Imprensa Prefeitura de Apiacás adquiriu aparelho BIPAP para tratamento de pacientes com covid-19 Investindo em melhorias tecnológicas para o combate do Coronavírus a Prefeitura de Apiacás através da Secretaria Municipal de Saúde adquiriu um RESPIRADOR BIPAP (Sistema de Suporte Ventilatório não Invasivo) para o tratamento respiratório de pacientes com a Covid-19. Essa aquisição se deu por meio da Câmara Municipal de Vereadores que devolveu um valor de R$ 30.000,00 reais para a compra desse equipamento. O prefeito, Júlio César, durante a entrega do aparelho agradeceu todos os vereadores pela parceria com a sua gestão. “Quero aqui agradecer de forma muito especial o presidente da Câmara Leilson Leitosa e todos os vereadores que atenderam o meu pedido e o da secretária de saúde na devolução do dinheiro para a compra do aparelho que será utilizado em pacientes com ou pós covid. Nós sabemos que quando o Poder Executivo e o Legislativo trabalham em conjunto quem ganha é a população, por isso mais uma vez eu agradeço os nobres vereadores”. Diz o prefeito. Já a secretária de saúde e vice-prefeita, Fabiana Pessoa, disse que através do BIPAP, os pacientes internados com problemas pulmonares ocasionados pela Covid-19, terão suporte para melhorar a oxigenação e auxiliar na respiração. “Esse aparelho é de suma importância para nós principalmente nesse momento em que estamos lutando por vidas. A utilização desse aparelho é fundamental para diminuir significantemente a probabilidade de intubação do paciente. Por isso, quero de coração agradecer o apoio da Câmara de Vereadores por ter feito a devolução e assim termos conseguido fazer a compra desse aparelho e já estamos licitando outro”. Ressalta a secretária. De acordo com o presidente da Câmara, Sr. Leilson Feitosa, após receber a ligação do prefeito e também da secretária de saúde fazendo o pedido da compra desse aparelho, ele se reuniu com os vereadores que concordaram por unanimidade em fazer a devolução do valor de R$ 30.000,00 reais para que a Prefeitura Municipal pudesse adquirir o aparelho. “Nós vereadores somos parceiros do Executivo, ainda mais nesse momento tão delicado que estamos vivendo. Sei do grande esforço que nossa secretária de saúde e sua equipe vêm tendo para que conseguir atender todos os pacientes com covid-19, sempre ofertando atendimento de qualidade, tratamento precoce e muita orientação. Por isso digo que podem contar com a Câmara de Vereadores sempre”. Afirma o presidente.

