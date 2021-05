Cidade 13/05/2021 09:29 Mel Parizzi, TV Centro América Justiça proíbe fechamento de 10 leitos de UTI Covid no Hospital Regional de Sinop Juiz levou em conta a seguinte justificativa: a suspensão temporária dos 10 leitos de UTI poderá levar ao colapso do sistema de saúde. Foto: Mayke Toscano/Secom-MT A Justiça de Mato Grosso determinou, nesta quarta-feira (12), que a ala de 10 leitos de terapia intensiva no Hospital Regional de Sinop não seja fechada pelo governo do estado, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. A decisão havia sido anunciada na segunda-feira (10) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT). Na ocasião, a pasta havia informado que a suspensão temporária era pelo não cumprimento de normas e requisitos técnicos por parte da empresa prestadora do serviço. Mas, a decisão do juiz Mirko Giannotte levou em conta a seguinte justificativa: a suspensão temporária dos 10 leitos de UTI poderá levar ao colapso do sistema de saúde. Na decisão, a justiça lembrou que o município de Sinop é um polo regional no atendimento de saúde pública, atendendo vários municípios vizinhos, tanto é que mais de 50% dos leitos são ocupados por moradores dos municípios vizinhos. Foi dado um prazo de 15 dias para que se cumpra a decisão e o governo se manifeste abstendo-se do fechamento dos leitos.

