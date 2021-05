Cidade 14/05/2021 06:13 Assessoria de Imprensa Nova Monte Verde: Assistência Social realiza entrega de cesta básica e cesta verde Foto: Divulgação A Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Monte Verde, Mato Grosso fez entrega de cestas básicas para as famílias que são beneficiadas com a Cestas Verde do Projeto Conab Associação de Mulheres trabalhadoras Rurais e Artesãs de Nova Monte Verde – AMURVERDE. Foram atendidas no dia 04 e 11 de maio dois grupos de 40 famílias totalizando 80 famílias beneficiadas com a cesta básica e a cesta verde. Estava presente a Secretária de Assistência Social e Primeira Dama do município senhora Joane Moreira de Jesus dos Santos juntamente com a Vice Prefeita senhora Zenilda Alves dos Santos e funcionários, também estava presente a Presidente da Associação AMURVERDE senhora Rosangela dos Santos Silva.

