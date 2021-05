Cidade 18/05/2021 05:21 Assessoria de Comunicação Apiacás: prefeitura instala parquinho playground infantil em escolas municipais Foto: Divulgação A Prefeitura de Apiacás por meio da Secretaria Municipal de Educação adquiriu recentemente quatro playgrounds para as Escolas: Centro de Promoção, Escola Infantil Construindo o Saber, Guilherme de Almeida na Comunidade Colina Azul, João Paulo II na Vila Mutum e um para o Residencial Sueli Pastorello. Segundo o secretário de Educação, Fabio Germano, é através da brincadeira que as crianças aprendem a conhecer o mundo e a troca experiências. “Os playgrounds foram instalados para deixar as escolas mais atrativas e assim ajudar a melhorar as atividades de lazer e o desenvolvimento das nossas crianças. Quero aqui agradecer o apoio que o prefeito Júlio César, de toda minha equipe da educação”. Diz o secretário. De acordo com o prefeito Júlio César, os playgrounds estimulam as crianças a brincarem juntas e favorece o desenvolvimento de cada uma. “Tenho uma grande preocupação com as nossas crianças, sabemos que elas serão o futuro não só do nosso município mais também do Brasil, e por isso eu digo que investir na educação é a melhor maneira de mudar o mundo”. Ressalta o prefeito.

