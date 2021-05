Cidade 21/05/2021 18:22 Sinop e Embrapa firmam parceria para investimentos no agronegócio O prefeito Roberto Dorner (Republicanos), assinou nessa quinta-feira, dia 20, o termo de cooperação entre a Prefeitura de Sinop e a Embrapa Agrossilvipastoril. Desta forma, a gestão municipal contribuirá com a oferta de mão de obra para auxiliar na execução dos trabalhos realizados nos experimentos de Integração Lavoura- Pecuária-Floresta (ILPF) com pecuária leiteira. Em contrapartida, a Embrapa oferece cursos de capacitação para os servidores/técnicos que atuam na área rural do município, auxiliando do pequeno ao grande produtor. Para Dorner, ter a Embrapa em Sinop é motivo de orgulho a todos os munícipes. “No que depender da minha gestão, eu quero estreitar cada vez mais os laços com a Embrapa. Além de prefeito, sou produtor rural e sei da importância que é tê-los em nossa cidade, uma vez que a economia da nossa região gira em torno do agronegócio”, afirma o gestor. Para o chefe-geral da Embrapa Agrossilvipastoril, Austeclínio Farias, o fornecimento de funcionários para apoiar o experimento de ILPF com pecuária leiteira, permite operacionalizar melhor as pesquisas da cadeia produtiva de leite, que são de suma importância para a agricultura familiar em Sinop e região. “Nesse trabalho são geradas informações sobre a pecuária leiteira em sistemas integrados, que vão trazer benefícios econômicos, sociais e ambientais. A parceria prevê ainda a transferência de tecnologia por meio de capacitações, eventos técnicos e palestras, não só para a cadeia do leite, mas também para outras relevantes para a agricultura familiar, como a fruticultura e olericultura”, detalha Austeclínio. O secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Klayton Gonçalves, reafirma a importância do termo para selar a parceria entre o Poder Público e a instituição de pesquisa. “Essa cooperação vai beneficiar a produção da nossa cidade. A secretaria de Desenvolvimento Econômico está atenta à agricultura familiar e o setor produtivo, para que possamos fazer esse setor se fortalecer ainda mais", frisa Klayton. O contrato de cooperação, entre Prefeitura de Sinop e Embrapa, já vigora há três anos e foi renovado por mais três anos.

Voltar + Cidade