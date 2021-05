A Comarca de Nova Monte Verde prorrogou novamente a data da aplicação da prova do Processo Seletivo para credenciamento de conciliadores (as). A Comarca deu início à segunda etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP) na quinta-feira (20 de maio). Porém, a terceira etapa do Plano, em cuja fase ocorre o atendimento ao público em geral, ocorrerá 21 dias após o início da segunda etapa, daí o motivo da prorrogação, que está expressa no Edital N. 06/2021/DF/NMV.

A prova objetiva ocorrerá na data provável do dia 20 de junho, das 08h às 12h (horário de Mato Grosso), na Escola Municipal Roberto José Ferreira, localizada na Avenida Manoel Rodrigues de Souza, Centro, Nova Monte Verde (MT).

De acordo com o documento, assinado pelo juiz Dante Rodrigo Aranha da Silva, diretor do Foro, permanecem os demais dispositivos do Edital nº 01/2021/DF/NMV, publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), edição nº 10912, permanecem inalterados.