Cidade 09/06/2021 13:42 Nova Monte Verde tem novo cronograma de vacinação contra a COVID-19 A Secretaria de Saúde de Nova Monte Verde divulgou novos grupos para agendamento de vacinação contra a covid-19. A vacinação está sendo a partir de agora somente através de agendamento, ou seja, o paciente liga ou vai até a unidade para agendar o dia que vai tomar a vacina. Os agendamentos somente serão feitos no PSF I João Hunka Neto. Segue os Grupos prioritários. Pessoas com idades entre 45 e 59 anos com ou sem comorbidades;

Pessoas com idades entre 18 e 45 anos com comorbidades;

Profissionais da Educação serão vacinados no dia D da vacinação (12 de Junho de 2021), obedecendo aos horários específicados abaixo. CRONOGRAMA DE HORÁRIOS PARA PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO: 55 a 59 anos - 07:00h às 08:00h

50 a 54 anos - 08:00h às 09:00h

45 a 49 anos - 09:00h às 10:00h

40 a 44 anos - 10:00h às 11:00h

35 a 39 anos - 12:00h às 13:00h

30 a 34 anos - 13:00h às 14:00h

25 a 29 anos - 14:00h às 15:00h

20 a 24 anos - 15:00h às 16:00h Agendamentos serão feitos através do telefone: (66) 3597- 1272.

