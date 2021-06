Cidade 11/06/2021 05:35 Assessoria de Imprensa Parceria garante doação de livros para Nova Monte Verde Secretaria Municipal de Assistência Social Trabalho e Cidadania de Nova Monte Verde, foi contemplada com doação de livros, disponibilizados pela Secretaria de Cultura e Juventude de Alta Floresta. Agradecida a Secretária Joane Moreira, ressalta a importância deste recebimento, especialmente pela oportunidade de se conhecer o trabalho elaborado pelos autores locais de Alta Floresta. Outro ponto altamente positivo neste processo é o incentivo ao hábito da leitura, que será ainda mais solidificado com a chegada deste material que já compõe o acervo da Biblioteca municipal. Ainda de acordo com a gestora, é essencial incentivar as crianças a adquirirem o hábito da leitura desde cedo, mostrando que ler pode ser um grande prazer, destacando que a “leitura é uma fonte inesgotável”, (Carlos Drummont de Andrade). Em nome do Governo Municipal de Nova Monte Verde, Joane Moreira, agradece a Secretária Elisa Gomes Machado e ao senhor Valdir Garcia Júnior, Diretor de Cultura de Alta Floresta.

