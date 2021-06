Cidade 23/06/2021 05:52 Assessoria de Imprensa Em Colíder, deputado Nininho garante apoio ao projeto de Equoterapia na APAE O objetivo da técnica é proporcionar às pessoas com deficiências o desenvolvimento de suas potencialidades, auxiliando a integração na sociedade e, proporcionando benefícios físicos, psicológicos, educativos e sociais. Foto: Divulgação Na visita ao município de Colíder na última sexta-feira (18), o deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, esteve reunido na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Emílio Morelato, com a diretoria da entidade e colaboradores responsáveis pela organização do leilão de gado virtual, homenageados com o ‘Selo Amigo da APAE de Colíder’. O presidente da APAE destacou o desejo de colocar em prática o projeto de implantação de equoterapia. “Nós agradecemos muito o apoio de cada colaborador e a disposição que cada um tem para nos auxiliar. A presença do deputado Nininho é muito importante, temos certeza que ele vai nos ajudar a tirar o projeto de equoterapia do papel, já temos o terreno, que foi uma doação da Prefeitura Municipal, conseguimos construir um poço artesiano e fizemos a terraplanagem, porém, nos faltam recursos para o investimento”, explicou Emílio. Para o deputado Nininho é sempre uma satisfação participar de projetos sociais, ele ressaltou os benefícios da terapia e garantiu apoio. “A entidade pode contar com meu apoio. O tratamento com equoterapia é terapêutico e muito eficaz para auxiliar no desenvolvimento de pessoas com deficiência ou com necessidades especiais. A entidade pode contar comigo, e vou articular junto com o deputado federal Neri Geller e com o senador Carlos Fávaro uma emenda para viabilizar o projeto”, ratificou Nininho.

