Cidade 25/06/2021 10:46 MidiaNews Termômetros devem marcar 8ºC em Cuiabá; Chapada terá 3ºC MidiaNews Os cuiabanos já podem tirar os casacos do armário na próxima semana, pois a previsão promete uma queda drástica de temperatura na Capital, com a mínima podendo chegar a 8ºC na quarta-feira (30). A frente fria também promete atingir com força Chapada dos Guimarães (a 68 km de Cuiabá), onde os termômetros devem registrar temperaturas ainda mais baixas, com mínima de 3ºC também na quarta. As previsões são do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC ) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Caso os indicativos se cumpram, esta será a semana mais fria de 2021 nas duas cidades. Em Cuiabá, o clima começa a esfriar a partir de segunda-feira (28), com a mínima chegando a 14ºC e a máxima não passando dos 23ºC. Na terça-feira (29), os termômetros registram uma queda mais brusca, com mínima de 9ºC e máxima de 20ºC. O dia mais frio da semana acontece na quarta-feira (30), quando a Capital deve amanhecer com a mínima de 8ºC. No entanto, no período da tarde o clima promete esquentar um pouco, com máxima de 26ºC. Na quinta-feira (1º) temperatura volta a subir, com máxima de 31ºC e a mínima de 15ºC. Já na sexta-feira (2) Cuiabá volta a ter sua média de temperatura próxima do normal, com mínima de 18ºC e máxima de 31ºC. No sábado (3) e no domingo (4) o clima esquenta mais, com máxima de 32ºC e mínima de 19ºC. Durante toda a semana a probabilidade de chuvas na Capital é de 5%. Clima em Chapada Assim como em Cuiabá, a frente fria da próxima semana promete derrubar as temperaturas de Chapada dos Guimarães com mínimas ainda mais frias que da Capital. Já na segunda-feira (28) a mínima será de 11ºC com a máxima não ultrapassando os 22ºC. Na terça-feira (29) a queda de temperatura continua, com a mínima chegando a 4ºC e máxima registrando 16ºC. Quarta-feira (30) será o dia mais frio em Chapada, onde a mínima promete chegar a 3ºC. A máxima será de 23ºC. Na quinta-feira (1º) o termômetro segue marcando mínima de 10ºC, mas de tarde a máxima de 26ºC deve dar uma aliviada no frio. Na sexta-feira (2) e no fim de semana as temperaturas voltam a ser amenas na região, com máximas 27ºC e mínima de 14ºC. A previsão de chuva também é de 5% de chances durante toda a semana.

