Cidade 26/06/2021 08:11 Assessoria de Imprensa Colíder: oficiais da marinha visitam local onde será instalada a marina do rio Teles Pires Nesta semana, Colíder recebeu a visita de oficiais da Capitania Fluvial de Mato Grosso, que estiveram verificando onde será instalada uma marina no rio Teles Pires. O local escolhido é nas proximidades da antiga Cachoeira da Fofoca O secretário de Indústria, Comércio e Turismo Lourenço Marani, destacou que a gestão do prefeito Maninho e vice Valmir Teixeira apoia esse projeto, tendo em vista que vai fomentar o turismo em Colíder, podendo o município sediar até um campeonato de pesca futuramente. “Foi uma visita bastante produtiva, recebemos orientação e ocorreu uma troca de conhecimentos para que o prefeito possa estar apresentando um projeto para a orla do rio Teles Pires, a nossa marina”, disse Lourenço. O capitão Alessandro Lopes Fajard Oliveira, agradeceu a recepção que teve em Colíder. “Para a Marinha do Brasil é muito importante sentir esse interesse do município em desenvolver o projeto de forma regular. Visitamos o local e vamos aguardar a apresentação do projeto, que vai passar pela análise, mas posso garantir que a Marinha do Brasil está à disposição para apoiar o município de Colíder no que for preciso”, afirmou. Participaram também da visita o secretário adjunto de Agricultura, Fábio Furlanetto, Leandro Lobo de Souza (suboficial); Anderson Pauli Pereira (suboficial); Priscilla Gomes Mayer (segundo sargento) e o sargento do Corpo de Bombeiros de Colíder Leonardo de Arruda Veloso, bem como o Felipe Augusto da Silva.

