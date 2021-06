Cidade 29/06/2021 07:44 Dani Cunha I Assessoria Comarca de Paranaíta abre seleção para credenciamento em Serviço Social e Psicologia Foto: Divulgação A Comarca de Paranaíta tornou pública a abertura do Processo Seletivo para Credenciamento de pessoas físicas nas áreas de Serviços Social e Psicologia. Todas as informações sobre a seleção se encontram no Edital N. 1/2021-PTA, assinado pelo juiz Tibério de Lucena Batista, diretor do Foro. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 1º a 15 de julho exclusivamente pelo e-mail da Diretoria do Fórum de Paranaíta: [email protected] , considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer inscrição feita fora desse período. Requisitos para o credenciamento: ser maior de 21 anos; não possuir antecedentes criminais; não exercer cargo público inacumulável; não ter credenciamento anterior com o Poder Judiciário Estadual, ou estar descredenciado há, no mínimo, um ano; ser bacharel em Serviço Social e/ou Psicologia, por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação e com registro no Conselho Regional na respectiva área profissional, devendo apresentar certificado de curso específico/formação/especialização caso a vaga exija. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise de currículo, efetuado pela Diretoria do Fórum da Comarca de Paranaíta. Serão admitidos recursos, no prazo de dois dias, contados da publicação do resultado final do processo seletivo no Diário da Justiça Eletrônico (DJE – MT). Os recursos, devidamente fundamentados, deverão ser interpostos somente pelo e-mail: [email protected] , conforme prazo estabelecido no subitem 7.1. 7.3. Os recursos serão analisados e decididos pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo. Confira AQUI o edital na íntegra com todas as informações e anexos.

