Cidade 02/07/2021 18:45 Fim de semana em Mato Grosso será de sol forte e céu claro Em Cuiabá, o sábado (2) será de temperaturas agradáveis, com direito a um resquício do friozinho que atingiu a capital nesta semana Foto: Reprodução Após o fim do frio em Mato Grosso, o tradicional calorão vem brindar o final de semana do estado, para a alegria de uns e tristeza de outros. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) as temperaturas no final de semana podem chegar em até 35°C em alguns municípios. Em Cuiabá, o sábado (2) será de temperaturas agradáveis, com direito a um resquício do friozinho que atingiu a capital nesta semana. Por aqui a mínima pode ficar em 15°C e a máxima 32°C. No domingo, não fica muito diferente com a temperatura mínima podendo registrar 18°C e a máxima 30°C. Durante todo o final de semana, a umidade relativa do ar pode oscilar entre 20% e 75%. Várzea Grande deve registrar temperaturas semelhantes à de sua vizinha Cuiabá. Por lá a mínima no sábado deve ser de 18°C e a máxima 33°C. Já no domingo, a mínima deve ser de 17°C e a máxima de 32°C. A umidade relativa do ar durante todo o final de semana deve oscilar entre 20% e 80%. Dentre os recordistas de calor do final de semana estão os municípios de Alta Floresta, Juara Nova Bandeirantes e Novo Mundo. Nesses municípios a temperatura deve registrar até 35°C.

Voltar + Cidade