Cidade 05/07/2021 16:02 Assessoria Prefeitura de Paranaíta realiza instalação para fornecimento de água potável na Fazenda Experimental do IFMT Foto: Divulgação Alicerçado pelo Prefeito Osmar Moreira e Apoiado pela Secretária de Agricultura Dayene Magri, foi Executada a Obra Hidráulica para a Condução de Água Potável do Poço Artesiano da Recepção da Fazenda Experimental do IFMT em Paranaíta – Campus Alta Floresta, para o Laboratório de Piscicultura. Com esta obra o Laboratório estará alimentado de água potável para todos os Projetos Científicos que o Instituto desenvolverá na Área da Piscicultura, bem como outros que virão sequentemente, a água servirá da mesma forma para o consumo humano para os que lá estarão desenvolvendo suas atividades.

Com esta execução o Município de Paranaíta contempla mais uma de suas contrapartidas para que este importante Complexo instalado no Município. Diante disso, com a obra em andamento, nesta última sexta-feira 02 de julho o Diretor do Instituto Federal de Mato Grosso IFMT - Professor Marcos Peixoto e a Drª. Tais da Silva Rosa, também acompanharam os trabalhos juntamente com a Servidora Municipal Eliane Zanette e o Secretário de Desenvolvimento e Tecnologia Assis Frizon.

O Secretário Assis em nome do Prefeito Osmar expressa seu agradecimentos a todos os envolvidos em mais esta etapa do Projeto, pelo empenho e dedicação no serviço prestado agradecimentos, Valdir Operador da Retroescavadeira, Secretário de Obras Marcos Franco, Coordenador do Departamento de Águas e Esgoto, Rogério Pires e aos Colaboradores Matheus e Cleiton.

“Sou muito feliz por fazer parte dessa História, cada dia que passa o Projeto vem ganhando vida e forma, e logo será local de formação e preparação de vários profissionais, com toda a tecnologia de ponta para o desenvolvimento de nosso Município em vários setores.” Citou Secretário Assis Frizon.

