Cidade 06/07/2021 10:19 Assessoria CIDVAT realiza entrega oficial de maquinário em Nova Monte Verde Na manhã de sábado 02 de julho, o Prefeito Edemilson Marino, recepcionou o Deputado Federal Neri Geller, Presidente do Progressista em Mato Grosso. Nesta oportunidade o Chefe do Executivo Municipal e Presidente do CIDVAT, apresentou oficialmente as máquinas destinadas a Nova Monte Verde, e municípios da região que integram o consórcio e que também foram contemplados nesta importante ação, por meio do Programa MAIS MT. De acordo com o Prefeito Edemilson Marino, essas máquinas irão auxiliar muito as prefeituras, na execução da manutenção dos trechos das rodovias estaduais, que cortam os municípios de Nova Monte Verde, Apiacás e Nova Bandeirantes, assim como as demais cidades da região. A solenidade contou com a presença de prefeitos e vereadores dos municípios vizinhos, secretários e representantes do Legislativo Novamonteverdense. Agradecendo a presença do Deputado Federal Neri Geller, Edemilson Marino recém empossado na presidência do Consorcio, reafirmou a importância da união dos gestores, em prol do desenvolvimento regional. O prefeito Marino ressaltou a parceria firmada com o deputado, que na medida do possível, não tem medido esforços, no sentido de atender todas as demandas de Nova Monte Verde e região. O Deputado Neri Geller, reafirmou também seu compromisso com Nova Monte Verde, por meio das emendas parlamentares nos setores da saúde e pavimentação asfáltica, frisando que novos investimentos já estão sendo planejados para o município. Em relação à ponte de madeira sobre o Rio Apuí, localizada na MT 160, sentido Nova Monte Verde a Apiacás, que foi alvo de vandalismo na noite anterior, o prefeito Edemilson Marino, solicitou ajuda ao deputado explicando que, a referida ponte tem a extensão de trinta e quatro metros e passaria por reformas, e que em função do ato depredatório, a Secretaria Municipal de Obras, já construiu um desvio, para que o trafego não seja ainda mais prejudicado.

Voltar + Cidade