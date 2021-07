A Comarca de Nova Monte Verde (a 944 Km ao norte de Cuiabá) divulgou o gabarito definitivo e o resultado final do Processo Seletivo para Credenciamento de conciliadores e conciliadoras. O resultado consta no Edital N. 08/2021/DF/NMV, assinado pelo juiz-diretor do Foro, Dante Rodrigo Aranha da Silva.

De acordo com o edital, eventuais recursos quanto ao resultado final deverão ser realizados por escrito, por petição fundamentada, no prazo de dois dias úteis a contar do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado.

Os recursos, conforme disposto no item 12 do Edital nº. 01/2021/DF/NMV, devem ser dirigidos ao juiz-diretor responsável pelo seletivo e encaminhados ao protocolo do Fórum da Comarca de Nova Monte Verde, no endereço Rua Rondonópolis, nº. 40, Centro, Nova Monte Verde-MT.

Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes que apontem as circunstâncias que os justifiquem e forem interpostos no prazo assinalado neste edital, tudo em conformidade com o determinado pelo Edital nº. 01/2021/DF/NMV.