Cidade 07/07/2021 07:46 Assessoria SENAR Sindicato Rural de Apiacás retorna com treinamentos após primeiro semestre paralisado Depois de passar o primeiro semestre de 2021 sem realizar treinamentos, por causa da pandemia da covid - 19, o Sindicato Rural de Apiacás retoma a realização dos cursos, neste mês de julho. A retomada das atividades será de forma gradual. A expectativa é realizar 11 ações educacionais neste mês. É importante lembrar que os treinamentos ocorrerão respeitando todas normas de biossegurança, como a utilização de máscara, distanciamento social e assepsia das mãos e superfícies com álcool 70%. Entre os treinamentos ofertados em parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) estão os de Operação de colheitadeira de grãos, Vacinação contra brucelose e NR 31.8 - Segurança no trabalho - Aplicação de agrotóxico. Além dos treinamentos, também serão ofertadas oficinas e vitrines voltadas ao setor de alimentação, entre elas Oficinas de beneficiamento - Hambúrguer, Vitrine da carne - bovino, Oficina de cortes e desossa de frango, entre outras. Os interessados devem entrar em contato com o Sindicato Rural de Apiacás por meio do telefone (66) 9 8407-0861 ou ir pessoalmente a sede localizada na Avenida 1º de maio, CEP: 78.595-000, Apiacás.

